В Москве будут перебои с продуктами. Или не будут

Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками, пишет «Коммерсантъ».

Изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения. Соответствующее постановление правительства Москвы вступило в силу 14 января 2019 года.

Документ не только усложняет процедуру подачи заявки на получение разрешений, но и запрещает оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц.

По новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД. Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевают Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, которые направили обращение Сергею Собянину.

Кроме того, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины».

Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.

Между тем департамент транспорта столицы в Twitter сообщает, что никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска.