«Альфа-банк» пошел по черному пиару?

«Альфа-банк» продолжает удивлять. После истории с продажей данных о счетах клиентов по бросовой цене и последующему скандалу, руководство кредитной организации должно было обратить свое пристальное внимание на работу службы-безопасности. Но пристального начальственного взгляда на все банка явно не хватает.

Выяснилось, что дела с пиар-службой у кредитной организации обстоят, вероятно, даже хуже, чем охраной внутрибанковской информации. Всегда внимательно следящий за деятельностью, делами и делишками банков телеграм-канал «Баблишко» поделился фотографией «блестящей» рекламной компании карт «Альфа-банка». Тут прекрасно всё.