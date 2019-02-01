Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Счетная палата провела проверку эффективности мер по импортозамещению в части осуществления закупок программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, результаты которой опубликованы в январском бюллетене.

Российские органы власти пытаются обойти ограничения на закупку иностранного программного обеспечения, заявляют аудиторы.

Аудиторы Счётной палаты нашли нарушения по 121 закупке иностранного ПО на 3,3 млрд рублей. Нарушения связаны с попытками купить зарубежные программы при наличии аналогов в реестре российского ПО. Всего в 2017 и 2018 году федеральные ведомства и внебюджетные фонды провели 656 закупок иностранного ПО, передает портал vc.ru.

В итоге 96% федеральных ведомств и внебюджетных фондов пользуются зарубежными операционными системами, подсчитала Счётная палата. 82% выбирают иностранные почтовые серверы. 99% используют системы управления базами данных от Microsoft, Oracle и других зарубежных разработчиков. Российское ПО преобладает среди систем электронного документооборота и решений информационной безопасности: например, антивирусы от «Лаборатории Касперского».