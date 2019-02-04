Что клерки думают о 9 яйцах

Упаковка с девятью яйцами произвела на россиян впечатление и всколыхнула волну обсуждений в соцсетях. Этим вопросом озаботились даже депутаты Госдумы.

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили мнение наших читателей относительно девятка яиц.

Как показали результаты опроса, большинство клерков (62 %) не возражают против девятияичной упаковки, но при условии, что ее стоимость будет дешевле, чем у традиционного десятка.

22 % не видят в новой упаковке ничего возмутительного. Ну 9 яиц, и что?

А вот 16 % наших читателей возмущены до глубины души и считают, что яйца должны продаваться только десятками. По их мнению, 9 яиц – это обман народа.