Какие условия труда надо создать для предпенсионеров

Специальные требования к условиям труда и режиму работы работников предпенсионного возраста трудовым законодательством не установлены. Вместе с тем общие советы работодателям по улучшению условий труда, касающиеся работников-пенсионеров приведены в п. 13 Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», утвержденной Международной организацией труда от 23.06.1980. Об этом сообщает ГИТ Новгородской области.
Например, работодателям рекомендуется:
- изменять формы организации труда, если они ведут к чрезмерному напряжению пожилых работников, в частности, путем ограничения сверхурочной работы;
- приспосабливать рабочее место и задания к возможностям трудящегося пенсионера, используя все имеющиеся технические средства и, в частности, принципы эргономики, чтобы сохранить здоровье и работоспособность и предупредить несчастные случаи;
- организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых работников;
- обеспечить безопасность и гигиену труда пенсионеров;
- сокращение нормальной продолжительности рабочего дня или рабочей недели пожилых трудящихся, занятых на тяжелых, опасных или вредных работах;
- постепенное сокращение продолжительности рабочего времени для всех пожилых трудящихся, по их просьбе в течение установленного периода, предшествующего дате достижения ими нормального возраста для получения пособия по старости;
- увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, принимая за основу выслугу лет или возраст.
Повышенные гарантии лицам предпенсионного возраста могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Например, в коллективном договоре организации также можно предусмотреть следующую гарантию для лиц предпенсионного возраста при проведении мероприятий по сокращению численности или штата – предпочтение в оставлении на работе при равной квалификации и производительности труда отдается лицам предпенсионного возраста.