Какие условия труда надо создать для предпенсионеров

Специальные требования к условиям труда и режиму работы работников предпенсионного возраста трудовым законодательством не установлены. Вместе с тем общие сове­ты работодателям по улучшению условий труда, касающиеся работников-пенсионеров приведены в п. 13 Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», утвержденной Международной организацией труда от 23.06.1980. Об этом сообщает ГИТ Новгородской области.

Напри­мер, работодателям рекомендуется:

изменять формы организации труда, если они ведут к чрезмерному напряжению пожилых работников, в частности, путем ограничения сверхурочной работы;

приспосабливать рабочее место и задания к возможностям трудяще­гося пенсионера, используя все имеющиеся технические средства и, в частности, принципы эргономики, чтобы сохранить здоровье и рабо­тоспособность и предупредить несчастные случаи;

организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых работников;

обеспечить безопасность и гигиену труда пенсионеров;

сокращение нормальной продолжительности рабочего дня или рабочей недели пожилых трудящихся, занятых на тяжелых, опасных или вредных работах;

постепенное сокращение продолжительности рабочего времени для всех пожилых трудящихся, по их просьбе в течение установленного периода, предшествующего дате достижения ими нормального возраста для получения пособия по старости;

увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, принимая за основу выслугу лет или возраст.

Повышенные гарантии лицам предпенсионного возраста могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Например, в коллективном договоре организации также можно предусмотреть следующую гарантию для лиц предпенсионного возраста при проведении мероприятий по сокращению численности или штата – предпочтение в оставлении на работе при равной квалификации и производительности труда отдается лицам предпенсионного возраста.