Предпенсионный возраст сотрудника – не повод для уменьшения зарплаты

Работодатель не имеет право по причине достижения предпенсионного или пенсионного возраста сотрудника предлагать, и тем более принуждать к переводу на неквалифицированную работу. Во всех случаях перевода на другую работу решение работника должно быть добровольным, напоминает ГИТ Новгородской области.

Достижение предпенсионного или пенсионного возраста не может быть основанием для снижения размера оплаты труда.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, в том числе для лиц предпенсионного возраста.

Лица, считающие, что подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.