За нарушение трудовых прав предпенсионеров полагается штраф

с вашей высоты очень удобно падать - не больно! когда поднимитесь выше тогда поговорим, опока за ...
а если он уволился, напоминаю речь шла о девочке менеджере распространяющей коробки.
Ха, две чашки кофе это точно не дорого. Плюс, это же книга про бухгаааалтерааа. Я точно прочитаю!
Опыт у вас чуствуется, и в покупке авто и в бух.учете и ком.тайне. Так что случилось с теми чуде...
и что 1С выпустит очередное обновление с автоматической отправкой Вашим контрагентам данных по за...
а продавец мерседеса в авто-салоне несет ответвенность за машину?Да.
Например, в магазинах, прямо указанных в статье.
Потому что в 1С иногда работает МНОГО людей и они иногда! Не все умные, такой тренд, и что 1С вып...
согласно сразу промежуточным результатам Еврейская автономная область и Чукотка долгое время...
У автора очень порочная логика с подменой понятий. С таким подходом открываются новые горизонты ю...
Бред написан у Вас, у меня написан опыт, да несут ответственность авто-салон, Вы я так понимаю ма...
Для электронной книги норм. Учитывая, что на Литресе бонусы от Сберонлайна принимают, можно совсе...
развитие России идет неправильным путемА оно есть, развитие-то ? Или бывает несколько видов "разв...
На Литресе электронная версия книги, а если я люблю бумагу? Где можно заказать бумажную версию кн...
Спасибо, а 249 рублей не дорого?
ага, вот https://www.litres.ru/tatyana-anatolevna-voronina/ne-hochu-umeret-buhgalterom-sonkiny-ra...
Марина, а дай ссылку плиз.
А что написать в личку? Здесь смотрели: https://club.klerk.ru/?
напишите пож.мне в личку - sos....написала вопрос - куда он делся не пойму. Простите пож.заранее ...
Ну, так, они не могут подкрепить свои требования документально. И явно путают и понятия, и субъек...
Прочитал. Ну не знаю. Я не интересовался специально. То что я читал на его сайте 3 года назад - М...
Здесь можно редактировать – внизу сообщения три точки. Но пункт редактирования в меню сегодня у м...
А что за банк-то хоть? Знать так сказать "друга" в лицо
Здесь нельзя редактировать отправленные сообщения?"...видите, Ваше понимание..."
Физлицо и есть этот ИП, в том и суть.По НК "ИП - это физическое лицо", там так прямым текстом нап...
Кто читал? Стоит покупать?
Ну насчет того, что он сам партию закрыл неправда, её ВС ликвидировал.
Мой ответ был бы подчёркнуто культурен, но твёрд. И попросил бы для начала обосновать такое требо...
Это пусть будет на совести налоговиков Ярославской области. Они ведь кодексов никаких не читают ;)
А в статье написано про лишение свободы вплоть до 5-ти лет, так то...
но все они уходили с тем ПО, которое я для них выбирала).Вы уверены, что они его потом не поменя...
А если он не будет ходить на исправительные работы? Таки посадят? Оштрафовать - так у бомжа нераб...
Был как-то 2016ом у него на семинаре. Нормальный он подданый, 100%-тный россиянин.))) Он хотел си...
Следующий этап видимо декларация по налогу на прибыль, если получается убыток, то программа автом...