Клерк.Ру

За нарушение трудовых прав предпенсионеров полагается штраф

ГИТ Новгородской области предупреждает работодателей, что за нарушение трудовых прав работников предпенсионного возраста предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

  • за нарушение порядка оформления приема на работу и оформления трудового договора (ст. 5.27 КоАП) - от 30 до 50 тысяч рублей;
  • за нарушение порядка прекращения трудового договора (принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения) (ч. 1 ст. 5.27 КоАП) - от 30 до 50 тысяч рублей;
  • за непредоставление отпуска (ч. 1 ст. 5.27 КоАП) - от 30 до 50 тысяч рублей;
  • за нарушение режима рабочего времени и времени отдыха (ч. 1 ст. 5.27 КоАП) - от 30 до 50 тысяч рублей;
  • за не прохождение работниками обязательных медосмотров (ч.З ст. 5.27.1 КоАП) от 110 до 130 тысяч рублей;
  • за не проведение СОУТ (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП) от 60 до 80 тысяч рублей.

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ