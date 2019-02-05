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Какие физкультурные услуги освобождены от НДС

В соответствии с абзацем шестым подпункта 14.1 пункта 2 статьи 149 НК от НДС освобождены услуги, оказанные населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Под услугами по организации и проведению физкультурных мероприятий, оказанными населению, понимаются услуги по проведению организованных занятий граждан физической культурой в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития, поясняет Минфин в письме № 03-07-11/3416 от 23.01.2019.

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