Минэкономразвития не понравилась идея повышения ставок экологического сбора

Минэкономразвития раскритиковало проект поправок в постановление правительства, предусматривающих резкое повышение экологического сбора. По мнению министерства, экономического смысла в этом нет, стимулы для переработки снизятся, нагрузка на бизнес вырастет, а с ней и цены, пишут «Ведомости».

В опубликованном в октябре 2018 г. проекте поправок Минприроды предложило с 2019 г. увеличить ставки сбора на 54 категории товаров и упаковки. Производители и импортеры могут сами утилизировать отходы, чтобы не платить экологический сбор. Но из-за низких ставок в 2016–2017 гг. они предпочитали сбор утилизации, объяснял представитель Минприроды. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. доля самостоятельной утилизации товаров и упаковки из бумаги и картона снизилась в 3,3 раза, из полимеров – в 1,7 раза, из алюминия – в 1,5. Повышение сбора стимулирует развитие переработки, рассчитывает Минприроды, а бюджет пополнит дополнительно на 6 млрд руб. (всего 7,5 млрд в 2019 г.). По данным Федерального казначейства, за январь – ноябрь 2018 г. в бюджет поступило 2,57 млрд руб. экологического сбора.

Минэкономразвития не согласно с идеей повышения ставок. Это не стимулирует утилизацию, просто лишит компании ресурсов для неё. Компании из-за роста издержек будут вынуждены сократить инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов.

Нет и правовых оснований для пересмотра ставок сбора, говорится в заключении Минэкономразвития: законодательством не предусмотрено их повышение, не описаны порядок и периодичность пересмотра ставок. Даже если такая возможность в законе появится, нужно предусмотреть, что минимум 10 лет ставки не могут меняться: сначала нужно проанализировать их эффективность, а потом пересматривать.