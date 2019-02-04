Новый Астрал Отчет запущен

Состоялся официальный запуск нового «Астрал Отчета»: https://online.astral.ru.

Вот минутное видео про новинку:

Мы попросили Сергея Финогина, руководителя проектов в Калуга Астрал рассказать о запуске. Вот что он ответил:

«Это наш лучший продукт для сдачи отчетности, плод труда нашей супер — команды разработчиков, аналитиков, тестеров и продактов.

— Все функции продукта до момента отправки клиентом отчетности (ну и генерации ЭП соответственно) — бесплатны. Т.е. Клиент в режиме бесплатного использования может зарегистрироваться, формировать отчеты, вести базы данных по компании (или группе) и эти данные никуда не пропадут. Поверьте, бесплатный функционал не просто для галочки, он реально поможет клиенту в многих вопросах формирования отчетности, которые возникают до процедуры отправки. Как только клиент захочет сдавать — оплачивает. Кстати, доступ к данным не пропадет и при истечении срока действия лицензии. Данные — собственность пользователя и мы никогда не будем ограничивать к ним доступ.

— Вести отчетность по группе компаний еще никогда не было так просто. Работа с группой ведется в едином интерфейсе под одной учетной записью, компании легко объединять в группы, управлять ими. Все действия массовые: отправка, прием, уведомления, регистрация и все остальное происходит в рамках одного действия».