Эквайринг может подешеветь. Но не для всех товаров

В ЦБ заявили, что может быть рассмотрен вопрос о снижении комиссий при оплате картами (эквайринг) и платежа, который банк-эквайер перечисляет выпустившему пластик (интерчейндж), но только в отношении социальных продуктов и услуг.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) идею назвали конструктивной.

Как заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков, это первый этап к приведению межбанковской комиссии по всем трансакциям к справедливым уровням в 0,2–0,3%. Сейчас они могут достигать 5% за транзакцию.

Напомним, в настоящее время ФАС собирает от банков, платежных систем, ассоциаций и регуляторов предложения, как можно снизить размер комиссий за эквайринг.

Банки негативно оценивают возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий, но некоторые кредитные организации готовы к точечному снижению размера комиссионного вознаграждения по ряду направлений.