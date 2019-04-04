Почему россияне не платят по долгам

Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.

Самая частая причина (47%) — финансовые затруднения у должника. Вторая по популярности причина не платить (13%) — должник не согласен с озвученной суммой долга. Еще 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. Еще 7% опрошенных уверены, что полученные деньги возвращать им не придется вообще. Столько же среди отказников, изначально не понявших условия кредитования. 4% опрошенных заявили, что не знают, как можно оплатить просроченный кредит.

Как предает РБК, в некоторых случаях должники все же готовы погасить просроченный долг, но не деньгами, а натурой. Среди таких способов авторы исследования называют: