Начались проверки по СОУТ

Наши читатели в чате мессенджера Telegram сообщают, что трудинспекторы начали интересоваться работодателями, которые вовремя не провели спецоценку условий труда.

Вот такое письмо, в частности, пришло в одну из петербургских компаний.

Напомним, в начале этого года Минтруд выпустил разъяснения для малого бизнеса, в которых сообщается, что в 2019 году планируется реализация механизма предупреждения нарушений обязательных требований законодательства о СОУТ.

Суть данного механизма контроля заключается в направлении работодателю предостережения о недопустимости нарушения работодателем требований охраны труда. В предостережении устанавливается срок устранения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного предостережения включается механизм административного рассмотрения правонарушения, с последующим наложением на работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи 5.27.1 КоАП.

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответственному работодателю устранить нарушение без наложения на него штрафов.

Добавим, что на днях еще один наш читатель сообщил о полученном им из ГИТ предостережении в течение 60 дней провести СОУТ.

Данное предостережение, как полагают участники обсуждения на форуме, является массовой рассылкой, в том числе и в адрес тех, кто СОУТ уже провел.

Кстати, многие работодатели, которые провели СОУТ и сдали декларацию, так и не обнаружили себя в реестре на сайте Роструда. Вот что рассказывают наши читатели:

Провели СОУТы, отправили декларации почтой, в реестре нас нет, проверяла вчера. И что делать? — Laikalasse