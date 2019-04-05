ЦБ потребовал отчета о банковских отделениях около крупных рынков

Центробанк попросил банки отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков, пишут «Ведомости». Такое письмо банкам направил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, подтвердили источники газеты.

Сообщить о своих точках на рынках банки должны были до 4 апреля. Также ЦБ попросил «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия.

Судя по всему ЦБ всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия. В марте регулятор сообщил о том, что в 2018 г. усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями и дистрибуторами. В тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал президенту Владимиру Путину о «большой проблеме»: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности в торговый.

Осенью прошлого года ЦБ сообщил, что заметил сомнительные операции с наличной валютой. Их проводят физлица, зачастую одни и те же, и впоследствии валюту они не продают, что бы ни происходило с курсом рубля. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, указывал ЦБ. Но кто покупает валюту, не известно – клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали либо покупали, но не на такие суммы.

Тогда же ЦБ рекомендовал банкам проверять источники происхождения средств и не относиться к этому формально: он приводил примеры, когда банки удовлетворялись ответами покупателей о том, что они получили средства от «стипендии» или «пенсии». А такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сообщал регулятор.

Путин получил письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с подробным описанием схем и в феврале поручил правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. 11 марта сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками на столичные рынки «Москва» и «Садовод», писали «Интерфакс» и ТАСС. Год назад директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов называл их «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Рынки, в том числе «Садовод», – основные каналы нелегальной «обналички», заявил на днях зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (цитата по «Прайму»).