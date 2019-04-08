Новый СанПин для общепита не обрадовал бизнес

Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов, с ним знакомилась газета «Ведомости».

Документ содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов. В проекте описаны требования к размещению предприятий общепита, их содержанию и устройству, используемому инвентарю и посуде, транспортировке и хранению пищевых продуктов, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала и членов их семей, а также по технологическому процессу изготовления пищи. Отдельно регулируются детское меню, предприятия быстрого обслуживания и бортового питания, а также выездное питание сельскохозяйственных работников во время проведения полевых работ.

Наиболее одиозные нормы, содержащиеся в действующем СанПиНе, Роспотребнадзор предлагает убрать. Например, он предлагает обойтись без отдельного помещения под яйцебитню, не требует мыть посуду исключительно ветошью, а овощи и зелень — в уксусном растворе.

Однако проект нового СанПиНа содержит много жестких условий. Например, все сотрудники должны иметь профессиональную подготовку, носить чистую рабочую одежду. Ежедневно перед началом смены медработник должен проводить осмотр открытой поверхности тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы и не допускать таких сотрудников до работы. Работники предприятий общепита должны сообщать администрации о появлении у них признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, нагноений, порезов и ожогов, а также обо «всех известных» работнику текущих случаях заболеваний кишечными инфекциями в его семье. Контроль за исполнением этих требований Роспотребнадзор хочет оставить за собой.

Представители бизнеса, ознакомившиеся с проектом, уже выступают категорически против него. Текст лишь продлевает устаревшие нормы и добавляет много маловыполнимых, считают они. Ныне действующему СанПину не соответствует ни одно предприятие общественного питания, что дает чиновникам возможность штрафовать их бесконечно.

В той или иной степени Роспотребнадзору сейчас платят все: малый бизнес старается дать денег контролерам сразу, на месте, это дешевле, чем штраф, рассказывает владелец небольшой сети кафе. Но больше всего Роспотребнадзор зарабатывает на большом бизнесе — после каждой проверки выписывается штраф. «И все ­из-за того, что в службе есть план на штрафы и бонусная система от собранных штрафов. В Москве в среднем с сети служба получает от 2 млн руб. штрафов за проверку», — говорит собеседник «Ведомостей».