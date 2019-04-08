Снизятся тарифы на эквайринг для микробизнеса

Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год, передает РБК.

Поясним, межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть комиссии за эквайринг, которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. Сейчас ее средний размер по рынку составляет 1,6–1,8% при общем размере эквайринговой комиссии 1,5–2,5%.

Претенденты на льготный тариф из числа микропредприятий, кроме ежегодного оборота до 10 млн руб., должны соответствовать еще ряду требований: