Предпенсионеры пополнят ряды малоимущих граждан

Повышение пенсионного возраста может увеличить уровень бедности среди предпенсионеров (женщин 55–59 лет и мужчин 60–64 лет). Так, через девять лет количество граждан этой категории с доходами ниже прожиточного минимума вырастет с нынешних 4,2% до 7,3%. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Такая динамика будет связана с тем, что люди еще не достигнут границ «нового» пенсионного возраста, но при этом могут остаться без работы.

Для этих людей предусмотрено пособие по безработице, но установлен ряд ограничений на его размер и период получения, отметил в беседе с «Известиями» один из авторов исследования, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По его словам, для поддержки предпенсионеров многие меры уже продуманы (программы переобучения, ответственность для работодателей за увольнение таких сотрудников и т.д.), главное — чтобы у них была работа.

Доля предпенсионеров составляет 6–7% среди населения, поэтому общую тенденцию к снижению бедности они не поменяют, отмечается в материалах РАНХиГС. А в целом повышение пенсионного возраста в совокупности с ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% положительно повлияет на уменьшение количества населения с доходами ниже прожиточного минимума. К 2028 году число малоимущих снизится с нынешних 13,1% до 11,9% в умеренном сценарии и до 9,8% в оптимистичном.