Авиаперелеты в обход Москвы будут облагаться НДС по ставке 0%

Минфин согласился на льготы по НДС для внутренних авиаперевозок, следующих мимо Москвы и Подмосковья.

Соответствующие поправки будут внесены в ст. 164 и 165 НК, пишет РБК.

В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены на территории Москвы или Московской области, до 1 января 2021 года сохранится льготный режим налогообложения по ставке НДС в размере 10%, говорится в законопроекте.

Согласно документу, исключение составят маршруты с пунктом отправления или назначения из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа — ставка сохранится на уровне 0%. Такая же нулевая ставка теперь будет и у полетов в обход Москвы.



Минфин подчеркивает, что налоговое стимулирование региональных маршрутов поможет развить местную инфраструктуру и снизить нагрузку на Московский авиационный узел — Шереметьево, Домодедово и Внуково.