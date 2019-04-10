Начальница управления ПФР назначила своему отцу пенсию в 150 тыс. рублей

Бывшая начальница районного управления ПФР в Воронеже обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, женщина, воспользовавшись служебным положением, в течение двух лет, с июля 2015 года по август 2017 года, находясь в офисе УПФР, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца. Ежемесячно ее отец получал 150 тыс. рублей.

В результате из федерального бюджета были похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму более 3,5 млн. рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в полном объеме, сообщает региональная Прокуратура.