Если водитель не вышел в рейс из-за проблем со здоровьем, полную зарплату ему платить не придется

Водитель автобуса не прошел предрейсовый медицинский осмотр по причине высокого давления и не был допущен к управлению автобусом. Как должна быть оплачена его работа, учитывая, что он фактически не работал в этот день?

Роструд пояснил, что в данном случае следует оплачивать время отстранения от работы как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Согласно ст. 76 ТК работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, в том числе при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником его работы.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) зарплата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК или иными федеральными законами.

Согласно ст. 157 ТК время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.