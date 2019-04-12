Опубликован список регионов, где обстановка на рынке труда напряженная

На федеральном портале сегодня опубликован текст проекта Минтруда об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов.
В перечень вошли следующие субъекты:
1.Республика Карелия
2.Республика Коми
3.Республика Адыгея
4.Республика Калмыкия
5.Республика Дагестан
6.Республика Ингушетия
7.Кабардино-Балкарская Республика
8.Карачаево-Черкесская Республика
9.Республика Северная Осетия-Алания
10.Чеченская Республика
11.Республика Марий Эл
12.Курганская область
13.Республика Алтай
14.Республика Бурятия
15.Республика Тыва
16.Алтайский край
17.Забайкальский край
18.Иркутская область
19.Кемеровская область — Кузбасс
20.Томская область
21.Еврейская автономная область
Добавим это перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом, и включает субъекты РФ, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие 2 года более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в целом по РФ.
По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2016-2017 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов включена Республика Коми.