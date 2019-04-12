Опубликован список регионов, где обстановка на рынке труда напряженная

На федеральном портале сегодня опубликован текст проекта Минтруда об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов.

В перечень вошли следующие субъекты:

1.Республика Карелия 2.Республика Коми 3.Республика Адыгея 4.Республика Калмыкия 5.Республика Дагестан 6.Республика Ингушетия 7.Кабардино-Балкарская Республика 8.Карачаево-Черкесская Республика 9.Республика Северная Осетия-Алания 10.Чеченская Республика 11.Республика Марий Эл 12.Курганская область 13.Республика Алтай 14.Республика Бурятия 15.Республика Тыва 16.Алтайский край 17.Забайкальский край 18.Иркутская область 19.Кемеровская область — Кузбасс 20.Томская область 21.Еврейская автономная область

Добавим это перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом, и включает субъекты РФ, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие 2 года более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в целом по РФ.

По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2016-2017 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов включена Республика Коми.