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Опубликован список регионов, где обстановка на рынке труда напряженная

На федеральном портале сегодня опубликован текст проекта Минтруда об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов.

В перечень вошли следующие субъекты:

1.Республика Карелия

2.Республика Коми

3.Республика Адыгея

4.Республика Калмыкия

5.Республика Дагестан

6.Республика Ингушетия

7.Кабардино-Балкарская Республика

8.Карачаево-Черкесская Республика

9.Республика Северная Осетия-Алания

10.Чеченская Республика

11.Республика Марий Эл

12.Курганская область

13.Республика Алтай

14.Республика Бурятия

15.Республика Тыва

16.Алтайский край

17.Забайкальский край

18.Иркутская область

19.Кемеровская область — Кузбасс

20.Томская область

21.Еврейская автономная область

Добавим это перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом, и включает субъекты РФ, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие 2 года более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в целом по РФ.

По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2016-2017 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов включена Республика Коми.

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