Путин подписал закон об отмене трех налоговых деклараций

Большие изменения ждут организации, владеющие транспортом и земельными участками. Начиная с налогового периода 2020 года отменены декларации по транспортному и земельному налогам.

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с такими поправками в НК подписал Владимир Путин, он официально опубликован в понедельник, 15 апреля.

Транспортный и земельный налог будут рассчитываться так же как у граждан - налоговой инспекцией на основании имеющихся у них данных.

ИФНС будет направлять сообщения об исчисленном налоге на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.

В сообщении должны быть указаны объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, сумма исчисленного налога. Организации могут оспорить такое начисление, предоставив необходимые документы и пояснения в течение десяти дней после получения сообщения. Подробный порядок действий по взаимоотношению налогоплательщика и налоговых органов приведен в обновленных главах 28 и 31 Налогового кодекса.

Этим же законом отменена декларация о предполагаемых доходах 4-НДФЛ и изменен порядок расчета авансовых платежей у ИП на ОСНО. Теперь эти предприниматели будут считать авансы по НДФЛ исходя из реально полученных доходов, а не от предполагаемых. Поправки, изменяющие порядок расчета вступят также с 2020 года.