Чиновников предлагают обучать основам кибербезопасности

Депутат Госдумы единоросс Виктор Зубарев обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с предложением организовать для сотрудников российских государственных и муниципальных предприятий лекторий по компьютерной грамотности.

Речь идет о безопасности, а не об обучении пользованием комьютерной техникой. Как отмечает депутат, чиновники часто используют в работе собственные технические средства, «абсолютно не защищенные от любых проникновений извне».

«Личный смартфон или планшет становится объектом хранения корпоративных данных, кодов и паролей, персональной и иной конфиденциальной информации. При этом службы системного администрирования предприятий не имеют ни доступа, ни прав, ни директивного отношения к частной собственности сотрудников»,— цитирует Зубарева «Коммерсантъ».

Информация может «попасть в свободный или мошеннический доступ как в рамках корпоративного шпионажа, так и с целью совершения хакерских атак на компанию». Поэтому, считает господин Зубарев, стандартные нормы техники безопасности для коллективов «должны быть дополнены обязательным прохождением занятий по интернет-безопасности и введением регламентированной ответственности сотрудника за несоблюдение этих правил».

На этих лекциях сотрудникам госучреждений нужно рассказать о «своде элементарных правил обращения со спам-рассылкой, хостингами, внешними облачными хранилищами данных», а также о «формах безопасного использования веб-камер», полагает Виктор Зубарев. Их также нужно обучить «распознаванию фишинг-ресурсов, ведению деловой переписки, аспектам дистанционного входа в корпоративные базы данных, правилам ведения учетных записей и подборов паролей». Лекции «следует проводить ежегодно силами специалистов региональных министерств информации и связи или иных ответственных ведомств», указал депутат.

В Минтруде на вопрос «Ъ» о необходимости проведения таких лекций и возможных затратах на них сообщили: «Данное письмо в Минтруд поступило. Оно будет рассмотрено в установленном порядке».