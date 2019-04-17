Бухгалтеры ведут еще и управленческий учет

Тему ведения управленческого учета затронули участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
Должен ли бухгалтер этим заниматься?
Как отмечают участники обсуждения, им приходится помимо бухгалтерского и налогового учета вести еще и управленческий. Бухгалтеры составляют бюджет компании, в том числе планируют его доходную часть.
Кто-то для этих целей донастраивает 1С, кто-то формирует таблицы в формате эксель.
Между тем бюджетирование — это работа экономиста, отмечают коллеги. Но зачастую кроме главбуха заняться этим некому.
Вы тоже этим занимаетесь?