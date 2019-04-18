От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

«Бойтесь данайцев, дары приносящих», — рассуждают участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, обсуждая тему исчисления НДФЛ с подарков.
Коллеги разбирают историю, которая случилась с роженицей из Омска.
Женщину, которая родила своего первенца в начале года, торжественно поздравили чиновники из мэрии, вручив ей букет цветов и сертификаты на покупки в сумме 20 тыс. рублей.
При этом женщину предупредили, что за сертификаты придется заплатить НДФЛ. Однако позже она получила извещение, в котором было указано, что налог, в том числе придется платить и за букет цветов.
Итого за полученные подарки женщина должна заплатить 2343 руб. НДФЛ. Молодую маму это возмутило и обидело до слез.
Примечательно, что взгляды представителей бухгалтерского сообщества на эту тему разнятся.
Одни считают действия чиновников непорядочными, а начисления налога за цветы — беззаконной и позорной акцией.
взимание налога с цветов дикость и дурость. И по сути незаконно, потому что нельзя это считать доходом, потому что экономической выгоды никакой. А если бы чиновникам пришло в голову подарить букетик ценой в 20 тыс? Тоже налог платить и молчать в тряпочку? Лучше пусть не дарят вообще, чем подставлять людей на деньги
— комментирует Надежда
Другие отмечают, что все было сделано в рамках НК. Как говорится, не мы такие — жизнь такая. Нормы НК едины для всех. Не омские чиновники писали НК, они его лишь исполняют.
Странно мне читать рассуждения в бухгалтерской группе о «кощунстве», «человеческих отношениях» и прочих лирико-эмоциональных материях, неопределимых и крайне субъективных. Хочу посмотреть, как вы это в налоговой проповедуете...
— пишет Александр
А на чьей стороне вы?
Добавим, что после того, как эта история получила широкую огласку в СМИ, чиновники мэрии передали женщине денежные средства, необходимые на уплату налога.