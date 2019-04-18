От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

«Бойтесь данайцев, дары приносящих», — рассуждают участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, обсуждая тему исчисления НДФЛ с подарков.

Коллеги разбирают историю, которая случилась с роженицей из Омска.

Женщину, которая родила своего первенца в начале года, торжественно поздравили чиновники из мэрии, вручив ей букет цветов и сертификаты на покупки в сумме 20 тыс. рублей.

При этом женщину предупредили, что за сертификаты придется заплатить НДФЛ. Однако позже она получила извещение, в котором было указано, что налог, в том числе придется платить и за букет цветов.

Итого за полученные подарки женщина должна заплатить 2343 руб. НДФЛ. Молодую маму это возмутило и обидело до слез.

Примечательно, что взгляды представителей бухгалтерского сообщества на эту тему разнятся.

Одни считают действия чиновников непорядочными, а начисления налога за цветы — беззаконной и позорной акцией.

взимание налога с цветов дикость и дурость. И по сути незаконно, потому что нельзя это считать доходом, потому что экономической выгоды никакой. А если бы чиновникам пришло в голову подарить букетик ценой в 20 тыс? Тоже налог платить и молчать в тряпочку? Лучше пусть не дарят вообще, чем подставлять людей на деньги — комментирует Надежда

Другие отмечают, что все было сделано в рамках НК. Как говорится, не мы такие — жизнь такая. Нормы НК едины для всех. Не омские чиновники писали НК, они его лишь исполняют.

Странно мне читать рассуждения в бухгалтерской группе о «кощунстве», «человеческих отношениях» и прочих лирико-эмоциональных материях, неопределимых и крайне субъективных. Хочу посмотреть, как вы это в налоговой проповедуете... — пишет Александр

А на чьей стороне вы?

Добавим, что после того, как эта история получила широкую огласку в СМИ, чиновники мэрии передали женщине денежные средства, необходимые на уплату налога.