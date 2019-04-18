Будьте острожны! Новый тип мошенничества в интернете

Мошенники, пытающиеся заработать на пенсионной теме, освоили интернет.

На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ). О том, как работают мошенники пишет газета «Известия».

На некоем сайте публикуется статья: «Путин поручил разобраться с НПФ-ми и выплатить все средства гражданам». При попытке зайти в любой раздел сайта читателя перекидывают на страницу несуществующей организации «Национальный Отдел Возвратов Пенсионных Накоплений». Граждан информируют, что в конце марта президент якобы «познакомился с ситуацией в сфере негосударственных пенсионных фондов и обратил особое внимание на значительные суммы, которые были переведены в эти организации».

Далее гражданам сообщают, что президент провел совещание с чиновниками и поручил «в кратчайшие сроки произвести выплату гражданам причитающихся средств. Создан интернет-портал, куда передали сведения о всех НПФ». Как уверяют авторы, через сайт можно «удобно и без очередей» вернуть до 500 тыс. рублей своих зависших накоплений.

Для «получения денег» предлагают заполнить форму — ввести ФИО и последние четыре цифры паспорта. Можно ввести выдуманные данные и вы все равно получите ответ, что у вас имеются десятки, а то и тысячи рублей накоплений.

Далее предлагается уплатить фиксированную пошлину — с банковской карты или при помощи электронного кошелька. И так несколько раз. В итоге набирается сумма более 13 тыс. рублей. Разумеется, никаких возвратов пользователь в итоге не получает. Зато злоумышленники могут получить данные, необходимые для воровства денег с карты или кошелька.

Очевидно, что мошенники пытаются использовать одну из самых горячих для общества тем — пенсионную, и готовы к расширению своей деятельности. Впервые о единичных случаях таких спекуляций сообщила еще в прошлом году «Лаборатория Касперского» , отметив несколько почтовых рассылок от «отдела по возврату накоплений».

Парадокс в том, что потенциальными жертвами мошенников являются в первую очередь люди пенсионного возраста, которые вообще не имеют права на пенсионные накопления. Они причитаются лишь людям, которые начнут массово выходить на пенсию после 2022 года.