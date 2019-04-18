Клерк.Ру

Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета

Как минимизировать риски блокировки счета в рамках 115-ФЗ предпринимательскому сообществу рассказали на семинаре, о котором сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В частности, свои рекомендации бизнесу дал представитель Промсвязьбанка.

Что нужно знать, чтобы минимизировать свои риски:

1. Платите налоги по расчетному счету

  • В соответствии с рекомендациями ЦБ РФ доля налоговых отчислений должна быть не менее 1% от дебетового оборота;
  • Уплачивайте все налоги своевременно;

2. Оформляйте сотрудников в штат

  • Оформляйте сотрудников в штат;
  • Выплачивайте зарплату через расчетный счет;
  • Уплачивайте по счету НДФЛ и взносы с заработной платы своих сотрудников;
  • Суммы уплачиваемых НДФЛ и взносов должны соответствовать среднесписочной численности сотрудников;
  • Фонд заработной платы должен быть установлен из расчета не ниже официального прожиточного минимума;

3. Проверяйте контрагентов

4. Проводите всю хозяйственную деятельность по счету

5. Указывайте подробно назначение платежа

6. Оформляйте правильно первичную документацию

7. Если идет оплата физлицам, уплачивайте НДФЛ

9. Предоставляйте в банк документы по запросу

10. Вносите наличную выручку на счет (для розничных видов деятельности).

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