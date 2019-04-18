Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета

Как минимизировать риски блокировки счета в рамках 115-ФЗ предпринимательскому сообществу рассказали на семинаре, о котором сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
В частности, свои рекомендации бизнесу дал представитель Промсвязьбанка.
Что нужно знать, чтобы минимизировать свои риски:
1. Платите налоги по расчетному счету
- В соответствии с рекомендациями ЦБ РФ доля налоговых отчислений должна быть не менее 1% от дебетового оборота;
- Уплачивайте все налоги своевременно;
2. Оформляйте сотрудников в штат
- Оформляйте сотрудников в штат;
- Выплачивайте зарплату через расчетный счет;
- Уплачивайте по счету НДФЛ и взносы с заработной платы своих сотрудников;
- Суммы уплачиваемых НДФЛ и взносов должны соответствовать среднесписочной численности сотрудников;
- Фонд заработной платы должен быть установлен из расчета не ниже официального прожиточного минимума;
3. Проверяйте контрагентов
4. Проводите всю хозяйственную деятельность по счету
5. Указывайте подробно назначение платежа
6. Оформляйте правильно первичную документацию
7. Если идет оплата физлицам, уплачивайте НДФЛ
9. Предоставляйте в банк документы по запросу
10. Вносите наличную выручку на счет (для розничных видов деятельности).
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