Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета

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Над.К Добрый день. Временно Избранное недоступно ввиду работ, ведущихся на сайте. Но обещали, что ничег... Редакция

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arinaiamryuka Не, весь затык именно в документации. Иначе SUNMI уже бы давно сами вышли на наш рынок и продавал... Онлайн-кассы с 1 июля 2019 года: кто еще «попадает» на 54-ФЗ

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Над.К (тоже не проблема слепить договор)Кого с кем? Человек приехал отдохнуть, живет в гостинице. И буд... Все про курортный сбор