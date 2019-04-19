НДФЛ по дивидендам нарастающим итогом не считается

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации установлены статьей 214 НК, а положения статьи 226.1 НК применяются в случаях, не урегулированных статьей 214 НК.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/22297 от 01.04.2019, отвечая на вопрос по порядку исчисления НДФЛ в случае неоднократной в течение года выплате дивидендов.
Пунктом 3 статьи 214 НК предусмотрено, что исчисление суммы и уплата налога в отношении дивидендов, осуществляются налоговым агентом, отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов.
Таким образом, положение пункта 12 статьи 226.1 НК, предусматривающее, что при выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога, к доходам в виде дивидендовне применяется.