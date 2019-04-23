Бизнес-омбудсмен предложил создать открытый реестр уголовных дел против предпринимателей

Единый открытый реестр должен быть создан для учета уголовных дел, возбужденных против бизнесменов, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов после заседания экспертного совета, которое состоялось в рамках XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Мы считаем, что нужно ввести реестр всех уголовных дел против предпринимателей, чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, — все это должно быть достоянием общественности» — цитирует Титова ТАСС.

Выведение из тени информации о ходе того или иного уголовного дела усилит общественный контроль за особо резонансными делами против предпринимателей и скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом. Титов отметил, что основной проблемой, с которой сталкиваются бизнесмены в случае уголовного преследования, является необоснованно долгое их содержание в СИЗО до суда.

Кроме того, бизнес-омбудсмен заявил о необходимости запретить возбуждение уголовных дел, связанных с действующими хозяйственным договорами между юридическими лицами. Предложения будут включены в доклад президенту РФ.