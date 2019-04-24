ФНС объяснила порядок извещения организаций о транспортном налоге после отмены деклараций

Декларации по транспортному налогу будут отменены с 2021 года, такие поправки уже внесены в Налоговый кодекс.

О том, как налоговые органы будут будут направлять налогоплательщикам-организациям сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога объясняется на сайте ФНС в разделе Часто задаваемые вопросы

ИФНС будет отправлять сообщения в следующие сроки:

в течение десяти дней после составления налоговым органом сообщения об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком-организацией за истекший налоговый период, но не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный налоговый период; не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом документов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком-организацией за предыдущие налоговые периоды; не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о том, что соответствующая организация находится в процессе ликвидации. Сообщение составляется на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.

Сообщение передается налогоплательщику-организации в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае невозможности передачи указанными способами сообщение направляется по почте заказным письмом или может быть передано руководителю организации (ее представителю) лично под расписку. В случае направления сообщения по почте заказным письмом такое сообщение считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик-организация вправе в течение десяти дней со дня получения сообщения представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством.

Представленные налогоплательщиком-организацией пояснения и (или) документы рассматриваются налоговым органом в течение одного месяца со дня их получения. В целях получения налоговым органом дополнительных сведений и (или) документов руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов не более чем на один месяц, уведомив об этом налогоплательщика.

О результатах рассмотрения представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов налоговый орган информирует налогоплательщика, а в случае, если по результатам рассмотрения налоговым органом представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов сумма налога, указанная в сообщении, изменилась, налоговый орган передает (направляет) налогоплательщику уточненное сообщение в течение десяти дней после составления такого сообщения.

Налогоплательщику-организации направляется требование об уплате налога в случае, если выявлена недоимка по результатам рассмотрения налоговым органом представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов, либо если недоимка выявлена при отсутствии необходимых пояснений и (или) документов.