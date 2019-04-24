Для потерявших право на УСН хотят ввести переходный период

Минэкономразвития предлагает ввести переходный период для компаний, которые переросли по выручке или числу сотрудников режим упрощенной системы налогообложения (УСН).

При превышении выручки компании за год 150 млн руб. или числа ее сотрудников 100 человек бизнес больше не может пользоваться УСН. Но при переходе на обычный режим нужно заплатитьНДС за прошедший период — с начала квартала, когда лимиты режима были превышены.

В результате нагрузка на бизнес резко возрастает, пишет газета «Ведомости». Это одна из причин дробления бизнеса, считают представители министерства.

Минэкономразвития планирует обсудить с Минфином возможность дать таким компаниям налоговые послабления — например, не заставлять компании платить ретроспективный НДС, а начислять его с начала нового года или нового квартала.

Поручение оперативно подготовить такие поправки дал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, мы проработаем его, говорит представитель Минфина. ФНС на запрос газеты не ответила, но понятно, что налоговики предложение не поддержат.