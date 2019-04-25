Как учесть в расходах плату в систему «Платон»

Сумму платы в систему «Платон» можно учесть в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, напоминают налоговики Алтайского края.

В 2016-2018 гг. при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывались расходы в виде суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную массу свыше 12 т, в размере, на который была уменьшена сумма транспортного налога. С 01.01.2019 пункт 48.21 статьи 270 НК РФ утратил силу.

С 2019 года все владельцы большегрузов, вносящие плату в систему «Платон», должны в общем порядке уплачивать транспортный налог и авансовые платежи по нему. При этом, с 01 января 2019 года в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, в соответствии с подпунктом 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ, может быть учтена вся сумма платы в систему «Платон» за соответствующий период.

В качестве подтверждающих документов указанных расходов могут являться отчет оператора, в котором указан маршрут транспортного средства с привязкой ко времени (дате) начала и окончания его движения, и первичные учетные документы налогоплательщика об использовании данного транспортного средства на соответствующем маршруте.