Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Ситуации, когда неустановленные лица сдают за налогоплательщиков уточненные декларации по НДС, встречаются все чаще.

Безусловно, для налогоплательщика это становится полной неожиданностью и узнает он об этом беспределе от разгневанных контрагентов, которые получают из ИФНС требования с информацией о разрывах по НДС.

За последние несколько дней сразу две аналогичных истории рассказали участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

В первом случае некто получил дополнительную ЭЦП на имя директора фирмы и воспользовался ей для отправки через СБИС уточненной декларации по НДС, в которой данные книг покупок и продаж завышены в 6 раз.

Во втором случае уточненку через Контур сдал некий уполномоченный представитель, которого, само собой, фирма не уполномачивала.

Причем, что весьма поразило бухгалтера, когда она «пробила» по ИНН этого псевдопредставителя, им оказался глава КФХ, который в своем ЕГРИП имеет один-единственный ОКВЭД, никак не предполагающий оказания услуг «уполномочки».

Согласно коду в ЕГРИП этот ИП должен заниматься разведением крупного рогатого скота.

Таким образом, любой скотовод может сдать от вашего имени любую декларацию с любыми цифрами.

Бухгалтер, с которой произошла эта невероятная история, задается риторическими вопросами:

Доколе этот налоговый беспредел будет продолжаться? Неужели обязательно надо дойти до прокуратуры и показательного линчевания пары налоговиков? И так бизнес полуживой в стране, совсем решили добить?

Напомним, ранее мы рассказывали о еще более изощренной схеме, когда сданные незаконным способом уточненки налогоплательщик даже не имеет возможность исправить, потому что их сдают с максимально возможным номером — 999.