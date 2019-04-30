Срочный трудовой договор можно будет пролонгировать

Минтруд подготовил поправки в ТК, которые касаются сроков трудовых договоров.

Дело в том, что сейчас ТК не содержит общей нормы, разрешающей сторонам продлевать срок трудового договора даже в тех обстоятельствах, когда это отвечает интересам сторон, обусловлено объективными основаниями и упрощает оформление кадровых решений, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Продолжение работы при формальном продлении допсоглашением срока трудового договора в случаях, не предусмотренных специальными нормами ТК, влечет признание такого договора бессрочным.

Принятие законопроекта даст возможность при истечении срока срочного трудового договора с работником и при необходимости продолжения трудовых отношений продления срочного трудового договора в пределах пятилетнего срока по соглашению между работником и работодателем.