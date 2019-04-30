Отпуска и трудовые договоры сильно изменятся: ТК переделают

Минтруд разместил на федеральном портале проект масштабных поправок в Трудовой Кодекс.

Продление срочного ТД

В частности, поправки вносятся в статью 58 ТК, которая регулирует срок трудового договора.

В ТК пропишут возможность при истечении срока срочного трудового договора с работником и при необходимости продолжения трудовых отношений продления срочного трудового договора в пределах пятилетнего срока по соглашению между работником и работодателем.

Данное изменение предлагается в связи с тем, что Трудовой кодекс не содержит общей нормы, разрешающей сторонам продлевать срок трудового договора даже в тех обстоятельствах, когда это отвечает интересам сторон, обусловлено объективными основаниями и упрощает оформление кадровых решений.Продление срока трудового договора в других случаях исключается правилом статьи 58 ТК, согласно которому трудовые отношения, фактически продолжающиеся по истечении срока трудового договора, если ни одна из сторон не потребовала его прекращения, признаются отношениями на неопределенный срок.

Таким образом, продолжение работы при формальном продлении дополнительным соглашением срока трудового договора в случаях, не предусмотренных специальными нормами ТК, влечет признание такого договора бессрочным.

Не менее актуален и вопрос о продлении срока при замещении должности руководителя организации, когда срок трудового договора определяется уставом организации и не превышает двух, трех или пяти лет, отмечается в пояснительной записке к проекту. По истечении каждого срока с учетом общих норм трудового права следует увольнять руководителя и заключать с ним новый трудовой договор. В ТК исключение на этот счет предусмотрено только для руководителей высших учебных заведений.

Норма законопроекта о продлении срочного трудового договора допускает это продление в пределах пятилетнего срока и при наличии достаточных к тому оснований, вытекающих из статьи 59 ТК, что в свою очередь направлено на защиту прав работников и носит гарантийный характер.

Изменение условий ТД

Поправки также вносятся в статью 74 ТК, которая именуется «Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда».

Предлагается ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, до одного месяца.

Данное изменение предлагается исходя из практики применения данной нормы, отмечается в пояснительной записке.

Двухмесячный срок уведомления работника о предстоящих изменениях условий трудового договора не позволяют более оперативно реагировать на изменение объемов производства, на изменение условий труда на рабочих местах вследствие проведения мероприятий по их улучшению (например, плавное перераспределение численности работников между подразделениями в связи с изменениями технологических процессов, повышением уровня автоматизации).

В целях компенсации при расторжении трудового договора в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора, предлагается в статье 74 ТК также прописать, что работнику при увольнении по указанному основанию выплачивается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка.

Отпуск по уходу за ребенком

Для временных сотрудниц, которые работают по срочному трудовому договору, заключенному на время нахождения в отпуске по уходу за ребенком постоянной сотрудницы, изменят условия увольнения. Теперь их будут предупреждать заранее.

В статье 79 ТК предлагается установить обязанность работодателя по предупреждению работника не менее чем за 3 рабочих дня до его увольнения в случае досрочного выхода работника из отпуска по уходу за ребенком. Одновременно в статье 256 ТК будет предусмотрена обязанность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из данного отпуска.

Положение законопроекта по внесению изменений в статьи 79 и 256 ТК направлено на урегулирование ситуации, возникающей когда работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, решил досрочно выйти из данного отпуска.

Предлагаемые изменения позволят учесть желание работника о досрочном выходе из отпуска, работодателю своевременно принять необходимые кадровые решения, а также гарантируют работнику, замещающему должность временно отсутствующего работника, заранее подготовиться к предстоящим кадровым перестановкам или к расторжению трудового договора с ним.

Оплата отпуска

Согласно статьи 136 оплата отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала.

Внесут поправки, согласно которым в случае подачи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата будет производится в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления .

Дело в том, что отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Так, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Кроме того, отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев, а по договоренности — и ранее, родителям ребенка-инвалида, работникам- несовершеннолетним предоставляется отпуск в удобное для них время.

Соответственно, если работник, в том числе подпадающий в соответствии с ТК под отдельные категории работников, в своем заявлении просит предоставить отпуск со следующего дня, и работодатель согласился и подписал данное заявление, но не успевает начислить и выплатить отпускные в установленный ТК срок, то это является нарушением действующего законодательства и работодатель, согласно обширной судебной практике привлекается к административной ответственности, а также несет материальную ответственность в соответствии со статьей 236 ТК.

Таким образом, в сложившейся ситуации при реализации работником своего права на отпуск, работодатель заведомо попадает в ситуацию, при которой его могут привлечь к административной ответственности. Во избежание привлечения к ответственности работодатель, как правило, отказывает в предоставлении отпуска работнику.

Между тем в соответствии с частью 2 статьи 7 Конвенции Международной организации труда № 132 «Об оплачиваемых отпусках» суммы, причитающиеся к выплате, выплачиваются данному лицу до отпуска, если иное не предусмотрено в соглашении, касающемся этого лица и работодателя.Соответственно, предлагаемая законопроектом норма о том, что иной порядок оплаты отпуска может быть предусмотрен соглашением между работником и работодателем, не противоречит положениям названной Конвенции МОТ № 132.

Увольнение

Согласно ст. 81 ТК трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей.

Предлагается дополнить перечень субъектов, в отношении которых применяются такие основания увольнения руководителями иных обособленных структурных подразделений.

Необходимость предлагаемых изменений обусловлена тем, что руководителям структурных обособленных структурных подразделений со стационарными рабочими местами непосредственного от руководителя юрлица передается широкий спектр полномочий по руководству деятельностью возглавляемого подразделения на основании оформляемой доверенности. Закрепляется разграничение полномочий между руководителем предприятия и руководителем обособленного структурного подразделения, определяется зона ответственности за принимаемые решения, связанные с деятельностью возглавляемого структурного обособленного подразделения (то есть фактически осуществляется функция, аналогичная функции руководителя филиала, только в отношении подразделения, юридически не относимого к филиалу).

В связи с чем, при принятии решений, в частности, повлекших за собой ущерб предприятию, целесообразно увольнение руководителя структурного обособленного подразделения, именно по данным основаниям, предусмотренным пунктами 9 и 10 части первой статьи 81 ТК.

Дисциплинарное взыскание

Предлагается в статье 193 ТК дополнить периоды времени, которые не включаются в месячный срок применения дисциплинарного взыскания, иными периодами отсутствия работника на работе, когда за ним сохраняется рабочее место (должность). Под иными периодами понимается, например, междувахтовый отдых, период нахождения работника в командировке, дни отдыха за дни сдачи крови и ее компонентов, дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни и т.д.

Напомним, дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

В целях своевременного вынесения дисциплинарного взыскания, предлагается внести указанное изменение, так как месячный срок истекает, работник на рабочем месте отсутствует, следовательно работодатель не может воспользоваться своим правом по вынесению дисциплинарного взыскания, так как срок применения дисциплинарного взыскания к тому времени истекает.