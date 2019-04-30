Об изменении условий труда сотрудников надо будет предупредить за 1 месяц

Согласно ст. 74 ТК о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.

Однако скоро эта норма поменяется. Соответствующие поправки в ТК разработал Минтруд.

Предлагается ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, до одного месяца.

Дело в том, что из-за двухмесячного срока уведомления работодатели не могут оперативно реагировать на изменение объемов производства, на изменение условий труда на рабочих местах и т.д.

В целях компенсации при расторжении трудового договора в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора, предлагается в статье 74 ТК также прописать, что работнику при увольнении по указанному основанию выплачивается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка.

О других готовящихся поправках в ТК читайте в материале «В ТК внесут много изменений по отпускам и трудовым договорам».