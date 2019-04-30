В некоторых случаях выплачивать отпускные можно будет позже, чем за 3 дня до его начала

По общему правилу, из которого, увы, нет исключений, оплата отпускные производится за 3 рабочих дня до его начала.

Из-за этой нормы работодатели часто оказываются без вины виноватыми.

Например, сотрудник срочно просит отправить его в отпуск сегодня-завтра, работодатель идет навстречу сотруднику и автоматически становится нарушителем, так 3-дневная норма в данном случае не соблюдается.

В статью 136 ТК внесут поправки, согласно которым в случае подачи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата будет производится в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления .

Соответствующий проект разработал Минтруд.