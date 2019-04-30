У авиакомпании Utair серьезные финансовые проблемы, но они не отразятся на полетной программе

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика, которые содержатся в аудиторском заключении Ernst and Young.

В прошлом году Utair и ее дочерние предприятия понесли чистый убыток в 22 миллиарда рублей, пишет РИА Новости. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 миллиардов рублей, а чистые активы оказались в минусе на 30,6 миллиарда.

Для обеспечения работы в низкий зимний сезон авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. При этом кредиторы не передавали письма с отказами от права требовать досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных долгов.

Задолженность по таким кредитам и займам в сумме 65,8 миллиарда рублей на конец прошлого года подлежит рефинансированию или реструктуризации.

Однако в Utair уже опровергли сообщения о возможном прекращении полетов.

UTair намерена выполнять все полеты в соответствии с расписанием, о приостановке деятельности речи не идет, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. А фраза о «наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно», была просто выдернута из контекста аудиторского заключения.

По объему пассажиропотока и пассажирооборота Utair занимает пятое место в стране после «Аэрофлота», «России», «Уральских авиалиний» и S7 Airlines.