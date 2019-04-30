Какие пособия за счет ФСС будут перечисляться только на карты «Мир»

С 1 мая 2019 года вступают в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466, согласно которым выплаты гражданам, в том числе за счет ФСС, имеющим детей, и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при перечислении на банковский счет физлица должны осуществляться с использованием карты «Мир».

Под действие Постановления № 1466, в части выплат из бюджета ФСС, попадают следующие виды пособий:

1. Пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации); 2. Пособие по беременности и родам; 3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; 4. Единовременное пособие при рождении ребенка; 5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

В этой связи ФСС рекомендует при заполнении заявлений на выплату пособий и направлении реестров указывать номер карты «Мир» и выбирать способ получения «на карту «Мир».

Поясним, речь идет о пилотном проекте по прямым выплатам.

В ФСС обратили внимание, что при назначении и выплате пособий фонд не располагает информацией, какая карта привязана к банковскому счету физлица. Если номер карты «Мир» не указан в заявлении и реестре сведений, то после перечисления пособий на банковский счет физлица кредитные организации должны производить следующие действия:

При наличии к банковскому счету получателя средств - физлица эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, или при отсутствии к такому банковскому счету любой эмитированной платежной карты банк получателя средств зачисляет сумму выплаты на указанный в распоряжении с кодом выплат банковский счет. При отсутствии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя средств - физлица, предусматривающему осуществление операций с использованием платежной карты, банк получателя средств отражает сумму выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения. В этом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения с кодом выплат, банк получателя средств направляет получателю средств - физлицу согласованным с ним способом уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления распоряжения с кодом выплат явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты. Если в течение 10 рабочих дней со дня поступления в банк получателя средств распоряжения с кодом выплат получатель средств - физлицо не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты, банк получателя средств на 11-ый рабочий день со дня поступления распоряжения с кодом выплат осуществляет возврат плательщику денежных средств в сумме выплаты. Одновременно банк получателя средств направляет получателю средств - физлицу согласованным с ним способом уведомление о возврате плательщику суммы выплаты.

ФСС также сообщает, что перечисление ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплата которого началась до 01.05.2019, может осуществляться на банковский счет физлица, к которому не привязана карта «Мир»,до окончания срока действия карты международных платежных систем, но не позднее 01.07.2020.