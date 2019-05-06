Коллекторы дали совет, как правильно планировать семейный бюджет

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рекомендует россиянам правильно планировать свой бюджет, соблюдая формулу
«Основной и, пожалуй, главный совет каждому, вне зависимости от наличия долгов — правильно планировать свой бюджет, строго соблюдая формулу
50-30-20», —сказал РИА Новости президент НАПКА Эльман Мехтиев.
По его словам, 50% бюджета должны составлять обязательные платежи (еда, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплата мобильного телефона, обучение). «В идеале именно сюда и должна входить оплата кредита», — подчеркнул президент ассоциации.
На покупки и развлечения должно приходиться 30% бюджета, а оставшиеся 20% в идеале необходимо направлять на сберегательный счет в банке, советует Месхиев.
«Как показывает статистика, около 45% должников никогда не занимались планированием своего бюджета, что в том числе и стало причиной их выхода на просрочку», — резюмировал он.