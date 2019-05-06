Когда ТСЖ должно применять ККТ

При осуществлении расчетов, связанных с приемом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт, ККТ применяется с 01.07.2019 вне зависимости от способа осуществления расчета.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/24915 от 09.04.2019.

Вместе с тем в отношении обязанности применения ККТ товариществами собственников жилья имеет значение характер договорных отношений между ТСЖ, потребителем услуг и поставщиком услуг (ресурсоснабжающей организацией).

В случае если в соответствии с договором с ТСЖ, то в рамках Федерального закона № 54-ФЗ расчет производится между двумя организациями. При этом если такой расчет производится без предъявления электронного средства платежа, то применение ККТ не требуется.

Если ТСЖ осуществляет сбор денежных средств со своих членов, то прием таких взносов не требует со стороны ТСЖ применения ККТ.

Однако если договоры на оказание услуг с поставщиком услуг заключены непосредственно физлицами — членами ТСЖ, то при приеме денежных средств от указанных лиц ТСЖ обязано применять ККТ.

При осуществлении указанных расчетов кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.

Вместе с тем, в письме сообщается, что в настоящее время Минфином совместно с ФНС прорабатывается вопрос упрощения порядка применения ККТ налогоплательщиками при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт.