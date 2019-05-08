Когда при продаже недвижимости не придется платить НДФЛ

На основании пункта 17.1 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ доходы физлиц:

от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 НК;

от продажи иного имущества, находившегося в собственности 3 года и более.

Согласно пункту 2 статьи 217.1 НК доходы, получаемые от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от НДФЛ при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения (5лет, в исключительных случаях — 3 года).

Таким образом, если имущество находилось в собственности налогоплательщика в течение установленного срока владения и более, а также в течение вышеуказанного срока не использовалось в предпринимательской деятельности, доход, полученный от продажи такого имущества, освобождается от НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/26540 от 15.04.2019.