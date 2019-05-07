Как считается земельный налог при разделении участка

На основании пунктов 1 и 2 статьи 11.4 ЗК при разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование.

При разделе земельного участка у его собственника возникает право собственности на все образуемые в результате раздела земельные участки.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости земельного участка.

Пунктом 3 статьи 391 НК установлено, что налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений ЕГРН о каждом земельном участке, принадлежащем им.

Нормами пункта 7 статьи 396 НК определено, что в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на земельный участок исчисление суммы налога в отношении данного участка производится с учетом коэффициента (Кв).

ФНС в письме № БС-4-21/5071@ от 21.03.2019 разъяснила, что если раздел земельного участка и образование новых земельных участков произошли в течение налогового периода, то расчет налога должен производиться налогоплательщиком в отношении каждого земельного участка (исходного и образованных) в порядке, установленном пунктом 7 статьи 396 НК.