Какая ИФНС проводит выездную проверку физлица в случае смены прописки

НК не предусмотрена обязанность физлица, не являющегося ИП, сообщать в налоговый орган о факте своей регистрации по месту жительства, об изменении места жительства, а также проверять своевременность внесения в ЕГРН изменений в сведениях о физлице.

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 НК решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту жительства физического лица.

Налоговым Кодексом не предусмотрена отмена налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении физлица, которое принято до изменения его места жительства.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/24758 от 09.04.2019.