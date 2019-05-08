Полученная благотворительная помощь не облагается налогом на прибыль и НДФЛ

На основании пункта 2 статьи 251 НК при формировании налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются целевые поступления, полученные некоммерческими организациями на осуществление уставной некоммерческой деятельности.

К таким поступлениям отнесены, в частности, средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на осуществление благотворительной деятельности.

При этом не учитывать такие средства при расчете налога на прибыль имеют право именно благотворительные организации.

В свою очередь, в силу нормы пункта 8.2 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, оказываемой зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворительными организациями.

Таким образом, аккумулированные в соответствии с законодательством РФ денежные средства в виде благотворительных пожертвований, перечисленные в виде благотворительной помощи нуждающимся, не учитываются для целей налога на прибыль организаций и НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/26950 от 16.04.2019.