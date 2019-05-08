Когда иностранная организация должна платить НДС при оказании неэлектронных услуг

На основании статьи 174.2 НК начиная с 1 января 2019 года при оказании иностранной организацией российским фирмам и ИП услуг в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет возлагается на эту иностранную организацию.

В связи с этим иностранная организация, оказывающая с 1 января 2019 года услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, подлежит постановке на учет в налоговом органе.

В случае если иностранная организация оказывает организации не только услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 174.2 НК, но и иные услуги, местом реализации которых признается территория РФ, то в части таких иных услуг обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет также возлагается на иностранную организацию.

Составление иностранной организацией счетов-фактур при оказании услуг в электронной форме нормами НК не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/28275 от 19.04.2019.