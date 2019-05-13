Работник не обязан подтверждать факт прохождения диспансеризации

Согласно ст. 185.1 ТК работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

По заявлению работника работодатель обязан предоставить дни для прохождения диспансеризации.

При этом ТК не обязывает работника подтверждать факт использования по назначению предоставленного ему нерабочего оплачиваемого дня.

Такое разъяснение дает Роструд в обзоре актуальных вопросов за апрель.

Напомним, ранее Роструд высказывал несколько иное мнение. Сообщалось, что работодатель вправе установить в правилах внутреннего трудового распорядка обязанность работника документально подтверждать (например, соответствующей справкой) факт прохождения им диспансеризации.