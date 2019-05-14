Госкомпаниям уменьшат срок для оплаты поставщикам

Правительство поддержало законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам госкомпаний.

С копией отзыва Кабмина ознакомилась газета «Ведомости».

Пока в 30-дневный срок госкомпании должны укладываться только при расчетах с малым и средним бизнесом. А у крупных промышленных предприятий возникает огромный кассовый разрыв — они платят своим поставщикам, а денег от госкомпаний не получают, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму Самарской губернской думой в феврале.

Но такой срок не может быть универсальным — например, он не годится для страховых или кредитных договоров, пишет правительство в отзыве. Оно предлагает внести изменения в законопроект и разрешить госкомпаниям устанавливать в положении о закупке исключения для части товаров и услуг, а также описать, как высчитываются новые сроки оплаты.

Задержки в оплате — очень давняя проблема, говорят эксперты. Сейчас сроки в договорах очень разные: и 45 дней, и 120 дней, а чаще 60–90 дней. Но даже при таких больших сроках поставщиков нередко просят подождать — и деньги они получают только через полгода. Некоторые предприятия, фактически кредитуя госкомпании, оказываются на грани банкротства.

С введением требований проблем у подрядчиков должно стать меньше, однако госкомпании могут намеренно затягивать приемку, чтобы обойти ограничение.