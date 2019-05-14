Вся страна будет платить дань Усманову и Галицкому: установлена стоимость кода для обязательной маркировки

Установлен размер платы за предоставление кодов для нанесения на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. № 577 официально опубликовано 13 мая.

За каждый код придется заплатить 50 копеек без учета НДС. Исключение — лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Код для них будет стоить 20 копеек, без учета НДС.

Плата будет взиматься уполномоченным оператором с 1 июля 2019 г. При этом предоставление кодов осуществляется только после оплаты.

В конце апреля Правительство утвердило общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Уполномоченным оператором назначена дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — Оператор-ЦРПТ.

ЦРПТ на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.