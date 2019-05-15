Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры

Сайт Госуслуг все чаще становится необходимым в нашей обычной жизни. Однако так ли безопасны все удобства, предоставляемые государством? О некоторых подвохах электронных услуг мало кто знает.

Историю о том, как квартиру коллеги продали квартиру без его ведома, рассказали в Фейсбуке. Неожиданно на очередной платежке за квартиру оказалась чужая фамилия. Собственник поехал в Россреестр, где ему объяснили, что он сам и продал эту квартиру в октябре 2018 года.

«Как, удивился он, вот же все документы о собственности у меня на руках — А у нас теперь все в электронном виде и вы подписали сделку электронной подписью, полученной через личный кабинет на „госуслугах“. (Коллега при этом „электронной подписи“ даже НЕ получал, но помнит, что осенью его личный кабинет пытались взломать, он написал в техподдержку и ему ответили, что у них не зафиксировано никаких „аномальных действий“). Он попытался в Росреестре уточнить, кто был нотариусом при совершении сделки, и получил в ответ: а кто нотариус у нас в системе невидно», — пишет автор сообщения.

Впрочем, в бурном обсуждении темы присутствуют и риэлтеры. Они сомневаются в том, что все происходило так, как описано в теме. Хотя на сайте самого Россреестра есть материал о том, как сотрудники ведомства предотвратили мошенническую продажу квартиры через МФЦ. Там же размещен совет: